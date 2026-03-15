ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22472750 www.24chasa.bg

Шифрин не пуска световната купа, спечели слалома в Оре

3060
Шифрин спечели 109-а победа за световната купа. Снимка: Ройтерс

Микаела Шифрин показа, че ще бори докрай за голямата световна купа, като спечели категорично слалома в Оре (Швеция). Германката Ема Айхер обаче не допусна американката да и дръпне много, когато завърши втора на 94 стотни от Микаела. Така четири старта преди края на сезона разликата между двете е 140 точки, но Айхер кара всичко, докато Шифрин си спестява скоростните дисциплини. По време на финалите обаче със сигурност ще се пусне на супергигантски слалом, за да може да контролира нещата.

Победата бе 109-а за Шифрин в нейната кариера и осма в слаломи този сезон. Така тя изравни собствения си рекорд по успехи в една дисциплина и може да го подобри на финалите. В Оре пък записа 7-а победа.

Трета в Оре стана Венди Холденер (Швейцария). Голямата сензация обаче бе латвийката Дзенифера Германе, която завърши шеста.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

