Отмениха Финалисима - мача между Испания и Аржентина, заради войната в Иран

Финалисима - мачът между шампионите на Европа и Южна Америка ще бъде отменен, стана ясно след дълго обсъждане между УЕФА и катарските организатори.

Той трябваше да се играе на 27 март в Доха, но заради конфликта в Близкия изток е канселиран.

"След задълбочени анализи и разговори между УЕФА и организатора Катар днес беше обявено, че поради настоящата политическа ситуация в региона финалът между Испания и Аржентина не може да се проведе в Катар на 27 март, както е планирано."

Голямо разочарование за УЕФА и организаторите е, че обстоятелствата и времето лишиха отборите от възможността да се състезават за тази престижна награда в Катар - страна, която многократно е демонстрирала способността си да бъде домакин на международни състезания от световна класа в най-съвременни съоръжения. УЕФА изразява специална благодарност на организационния комитет и катарските власти за тяхната работа по организирането на мача и увереността им в бързото връщане на мира в региона.

Решена да спаси този важен мач, въпреки разбираемите трудности при отлагането на толкова важен мач в толкова натоварен график, УЕФА обмисли други възможни алтернативи, но всяка от тях в крайна сметка се оказа неприемлива за Аржентинската футболна асоциация.

Първият вариант беше мачът да се проведе на стадион „Сантяго Бернабеу" в Мадрид на първоначалната дата с равен брой фенове на трибуните (50-50). Това би осигурило условия от световна класа, достойни за такова престижно събитие, но Аржентина отказа.

Вторият вариант беше Финалисима да се проведе в два мача – първият мач на „Сантяго Бернабеу" на 27 март, а вторият в Буенос Айрес по време на международния прозорец преди Европейското първенство през 2028 г. и Копа Америка, като квотата за феновете за мача отново беше разделена 50 на 50. Този вариант също беше отхвърлен.

В крайна сметка УЕФА поиска гаранция от Аржентина, че ако бъде намерено неутрално европейско място за провеждане, мачът ще се проведе на 27 март, както е планирано и обявено за 18 декември 2025 г., или на алтернативната дата 30 март. Това предложение също беше отхвърлено.

Аржентина предложи мачът да се проведе след Световното първенство през 2026 г., но поради липсата на свободни дати от страна на Испания, този вариант трябваше да бъде изключен. В крайна сметка, противно на първоначално договорения план от 27 март, Аржентина обяви желанието си да играе ексклузивно на 31 март, което се оказа невъзможно. В резултат на това за съжаление на УЕФА това издание на Финалисима беше отменено.

„УЕФА изразява искрената си благодарност към Реал Мадрид, Организационния комитет и катарските власти за тяхната подкрепа и сътрудничество при организирането на този мач. В случая с Реал Мадрид, усилията им бяха предприети в изключително кратки срокове. Благодарности отправяме и към Кралската испанска футболна федерация за нейната гъвкавост и готовност да се адаптира към всички предложени варианти по време на целия процес", се казва в изявлението на УЕФА.