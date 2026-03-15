Слави Бинев: Федерацията по таекуондо четвърти месец няма финансиране

Четвърти месец нямаме финансиране, защото идват едни, други си тръгват, така ние не можем да подпишем с министерството, а сме на четвърто място. Ако не сме аз и други хора с възможности... не можем да сложим спортистите във фризера и после да ги извадим. До момента не съм имал среща с министър, той да ме попита какви са ми проблемите. Има едни анкети, но докато им се отговори и се вземат мерки, ще дойде следващото правителство. Това разказа пред Нова тв Слави Бинев - председател на федерацията по таекуондо. Обясни, че федерациите всяка година подписват нов договор за финансиране с министерството и парите варират, като се вземат предвид резултатите. Докато няма пари от федерацията, състезателите се издържат с пари от спонсорите и с лични средства.

Трябва да има единни и ясни критерии за определяне на финансирането на федерациите, иначе започват съмнения за корупция. Сега то е субективно, защото се организира от тайна комисия, за която се знае, че е параван, зад който се взимат решенията, посочи Бинев.

Живеем в изключително агресивно общество. Единственият начин да се справим с тези проблеми, е спортът. Образованието поради демократичното общество, в което живеем, няма как да има консерватизъм, докато в спорта трябва дисциплина. Диамантите се раждат под напрежение. В спорта за демокрация - forget (б.а - забравете), каза още той.

Спортът решава проблеми на многомилионни министерства, а стои в ъгъла, коментира той. Поиска кръгла маса за решение на проблемите в спорта.

Изтъкна, че голям проблем на таекуондото, е, че е млад спорт и затова не е наследил спортни зали от социализма. А днес излиза по-евтино българският национален отбор да тренира в чужбина, а не у нас.