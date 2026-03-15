Ирански дрон е ударил военна база на Италия и САЩ ...

Александър Везенков се завърна след контузия и стана №1 при победа на "Олимпиакос"

Александър Везенков не игра няколко седмици заради контузията в кръста. Снимка: Facebook/Olympiacos B.C.

Александър Везенков се завърна след отсъствие заради контузия в кръста и изигра силен мач за "Олимпиакос", който победи като гост "Паниониос" 79:71 в среща от гръцкото първенство.

Отборът на най-добрия български баскетболист е начело в класирането с 20 успеха от 20 мача. Везенков започна сред титулярите и се отличи с 24 точки, 8 борби и 1 асистенция за 25 минути на игрището, като бе определен за №1 в мача.

На "Олимпиакос"  предстоят три двубоя от Евролигата - на 17 март у дома срещу "Фенербахче", на 19 март у дома с "Баскония" и на 24 март като гост на "Валенсия". 

