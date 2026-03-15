Илия Груев помогна на "Лийдс" да вземе точка с 10 души в Лондон

Мениджърът Даниел Фарке поздравява Илия Груев след ремито. Снимка: Ройтерс

Българският национал Илия Груев помогна на своя "Лийдс" да вземе точка при гостуването на "Кристал Палас" в Лондон с човек по-малко.

Нашият халф започна мача от 30-ия кръг на английската Висша лига като резерва.

В края на полувремето Доминик Калвърт-Люин изпусна дузпа за йоркширци. Почти веднага след това пък съотборникът му Габриел Гудмундсон бе изгонен с директен червен картон.

Мениджърът на гостите реагира Даниел Фарке пусна Груев след почивката, за да уплътни зоната пред защитата в ролята си на дефанзивен халф. Илия съотборниците му съумяха да вземат точка, след като в предишните 2 кръга не успяха.

"Лийдс" продължава да е на 15-а позиция с 32 т. и е на 3 от опасната зона.

"Манчестър Юнайтед" пък би у дома "Астън Вила" с 3:1 в директен сблъсък за третото място. "Червените дяволи" са на него с 54 точки, а бирмингамци имат 3 по-малко.

Четете още

Още от Футбол

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел