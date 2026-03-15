Затвориха България с обиколка в последната смесена щафета за сезона

Смесената щафета на България беше затворен с обиколка и се нареди 22-а от 24 квартета в последното състезание в тази дисциплина от световната купа по биатлон за сезона, което се състоя в Отепяе (Ест).

Още на първи пост Константин Василев не успя да се справи със силните пориви на вятъра и навъртя пет наказателни обиколки, след което Владимир Илиев направи още две. Лора Христова стреля чисто в първата си стрелба, а във втората използва 3 резервни патрона, но беше затворена и Мария Здравкова не потегли по последния пост.

Спечели Швеция. Малката световна купа в смесената щафета е за Норвегия. България е 21-а.