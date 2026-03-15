Капитанът донесе 20-ата победа за “Левски” и остави "Лудогорец" 9 т. назад

Георги Костадинов вкара за 1:0 срещу "своя" "Берое"

“Левски” взе “задължителната” победа в гостуването на закъсалия “Берое” с минималното, но достатъчно и често определяно за шампионско 1:0.

Капитанът Георги Костадинов отбеляза красиво с глава от трудна позиция в 61-ата мин на мача в Стара Загора. Халфът, пристигнал за първи път в “Левски” именно от “Берое” през 2015 г., по-рядко получава шанс за изява, но в случая оправда напълно появата си като титуляр. Първият му гол за сезона може да има огромна тежест - с него Костадинов не само донесе 20-ата победа от 26 мача през сезона, но запази психологическата стабилност на “Герена” и точковата разлика с доминатора в последните 14 години “Лудогорец” - 9 т. в полза на “Левски”.

А успехът не дойде никак лесно. Макар играчите на Хулио Веласкес да владееха повече топката, реални голови ситуации отсъстваха. А “Берое” дори вкара гол в 13-ата мин, но тя не се оказа фатална заради съдийско отсъждане за нарушение преди гола, който беше отменен. Факундо Аларкон отне от Стипе Вуликич и прати топката зад гърба на Светослав Вуцов. Веднага обаче последва съдийски сигнал за фаул в атака на Аларкон срещу новия защитник на “Левски”.

На полувремето Веласкес смени Вуликич с Карлос Охене, който заигра в средата на терена, а именно Георги Костадинов се върна в центъра на защитата. Това не му попречи да се окаже на точното място в 61-ата мин. Мазир Сула центрира от свободен удар, Костадинов се пребори от трудна позиция и прати топката неспасяемо в сглобката на лявата и напречната греда. Плонжът на вратаря Жауме Валенс беше обречен на неуспех - 1:0 за гостите от София. Малко след гола Веласкес се подсигури - извади голмайстора си, а в отбрана го замени Кристиан Макун. В самия край Марко Дуганджич дебютира за “Левски”, сменяйки Хуан Переа.

След като в предходния мач “сините” спечелиха с дузпа за 1:0 над “Локо” (Пд), сега се възползваха след свободен удар и майсторско отиграване на капитана за нова бурна радост след мача на старши треньора.

“Отборът показа изключителен характер и зрялост”, похвали своите Веласкес.

Треньорът на “Левски” Хулио Валаскес дава бурно наставления в мача в Стара Загора.

“Черно море” едва надви аутсайдера “Монтана” у дома с 1:0 и се доближи плътно до ЦСКА в битката за първата четворка в първенството, като разликата вече е само 3 точки. Единственият гол падна чак в 65-ата минута след удар на Бейк Бейхан от 25 метра. В края на двубоя гостите имаха претенция за дузпа за игра с ръка на Живко Атанасов, но съдията Християна Гутева, която бе посрещната на стадиона с букет цветя, прецени, че е било неволно. Нейното решение бе потвърдено и от ВАР, след като не бе викната пред монитора.

