Веласкес: "Левски" показа зрялост в Стара Загора

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че мачът с „Берое" е бил много сложен, а подобен род срещи са тежки до първия гол за „сините", които биха 1:0 в Стара Загора.

„Може да наречем победата много важна. Труден мач като гост. Оттук-насетне продължаваме да работим", започна Веласкес.

„Този род мачове са трудни, докато отбележиш първия гол. Те бяха с доста играчи зад линията на топката. Трябваше да покажем зрялост и разбиране на ситуациите. Доминирахме с топката, показахме го първата част. Но това, което липсваше в последната четвърт, трябва да го разберем и подобряваме.

Като позициониране в средата на терена беше доста наситено, което означаваше, че имаме само един човек, който да отваря на фланга. Опитахме се да променим този детайл на почивката. С нашите двама халфа, плюс човека зад нападателя беше достатъчно да създадем числено преимущество в средата на терена. Това, което потърсихме, бе да създадем числен превес и по фланговете и да вдигнем оборотите. Това играчите съумяха да го изпълнят много добре в още един мач", продължи испанеца.

„Доволен съм, защото отборът победи. Това е, което ме прави щастлив. Оттук-насетне играчите са в отбора, за да помагат, да се включват. И вие, както и аз, знаете каква е ситуацията около всеки един играч. Това е играч, който е дошъл да помогне, но идва от период, в който не е играл. Над всичко е колектива. Не е важно кой колко играе. Въпреки че лека-полека се включва в тренировъчния процес, много съм доволен, че имаме още една опция след контузията на Сангаре. Най-важното в случая е, че Марко е с ясното съзнание, че независимо колко ще играе важното е да помогне", продължи Веласкес.

„Много пъти търсим причинно-следствените връзки, но това е във вашите въпроси и професия. Отборът показа зрялост.

Постепенно разбра това, което се изисква в течение на срещата. И както винаги съм казвал, отношението на футболистите улеснява нас като спортно-технически щаб", завърши Веласкес.