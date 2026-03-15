"Барса" си върна 4-те точки на върха в Испания с 5:2

"Барселона" би у дома "Севиля" с 5:2 в среща от 28-ия кръг на Примера дивсион Испания.

Така каталунците си върнаха преднината от 4 точки на върха на класирането пред "Реал".

Три гола за тима на Ханзи Флик отбеляза бразилският национал Рафиня. Той бе автор на първите два гола от дузпи, а след това вкара и за 4:1 след асистенция на Фермин.

Дани Олмо също вкара за 3:0 за Барса още през първата част, а Осо върна един гол за Севиля в добавеното време на първата част.

След Рафиня 5:1 направи Жоао Кансело, а в добавеното време на срещата Джибрил Соу оформи крайното 5:2 след асистенция на автора на първото попадение Осо.