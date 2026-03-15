Радо Янков 15-и във Вал Сен Ком

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Радослав Янков отпадна на осминафиналите във втория паралелен гигантски слалом от световната купа по сноуборд във Вал Сен Ком (Канада).

Българинът, който зае 15-о място в квалификациите по-рано днес, загуби от двукратния олимпийски шампион в дисциплината от Пекин 2022 и Милано-Кортина 2026 Бенямин Карл (Австрия), който след това спечели надпреварата.

Янков започна по-добре и беше по-бърз на първата контрола, но след това изостана и финишира на 0.50 секунди зад Карл. Така той остана 15-и.

В големия финал Бенямин Карл победи носителя на световната купа този сезон Маурицио Бормолини (Италия), който не успя да завърши. За австриеца това е втори успех за сезона.

В малкия финал Мирко Феличети (Италия) се наложи над Арвид Аунер (Австрия).

Маурицио Бормолини спечели малката световна купа в дисциплината със 713 точки, пред Бенямин Карл с 632 и Аарън Марк (Италия) с 509. Радослав Янков е 13-и с 309, Тервел Замфиров - 17-и с 246, Александър Кръшняк - 46-и със 7, Петър Гергьовски - 49-и с 6, Кристиан Георгиев - 53-и с 3 точки.

Бормолини завоюва и Големия кристален глобус с 945 точки, а втори и трети са отново Карл и Марк съответно с 690 и 659 точки. Радослав Янков е 12-и с 354, Тервел Замфиров - 19-и с 316, Александър Кръшняк - 30-и със 113, Кристиан Георгиев - 49-и с 11 и Петър Гергьовски - 53-и с 6.

В класирането по нации България е на седмо място с 1229 точки, а начело е Италия с 6301.

До края на сезона остава само един старт - паралелен слалом във Винтерберг (Германия) на 21 март.