Малшанс за Валентин Андреев на Европейската купа

Тотален малшанс лиши Валентин Андреев от силен резултат във хвърлянето на чук на Европейската купа по хвърляния, която се проведе през уикенда в Никозия, Кипър.
Силен дъжд наводни сектора, което доведе до падане на Андреев в първия опит, след което той напусна състезанието.
Утре водещият ни състезател на чук ще премине медицински прегледи, за да се установи колко е тежка контузията му.
Останалите ни състезатели водени от Андриан Андреев се представиха достойно в силната конкуренция.
Младежи под 23 г
диск – Симеон Касълс – 13-то място, 45,93 м
гюле – Тодор Петров – 14-то място, 15,52 м
чук – Преслав Вълев – 14-то място, 56,90 м