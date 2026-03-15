Трето място за България в отборната надпревара от Балканидата по спортно ходене в Измир

Успешно представяне на състезателите ни на Балканиадата по спортно ходене в Измир (Турция).

Девойките ни под 18 г. Екатерина Павлова и Йонна Радославова се наредиха трети в отборната надпревара на 5 км, като бяха изпреварени само от атлетките на Украйна и Турция. Двете ни атлетки се наредиха седма и осма със съответно 29:56 мин и 30:54 мин.

Мария Ангелова се класира пета на 21 км при жените и регистрира

национален рекорд – 2.02:39 часа.

Ашкън Али стана седми на 10 км при юношите под 20 г. с време от 55:39 мин.

Лазарина Христова и Пламена Георгиева завършиха съответно 10-а и 11-а на10 км при девойките под 20 г.