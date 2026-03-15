ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кинозвездите в Холивуд вече тръгнаха по червения к...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22475165 www.24chasa.bg

Сабаленка взе реванш срещу Рибакина

3924
Арина Сабаленка Снимка: Ройтерс

Световната номер 1 Арина Сабаленка от Беларус успя да спечели титлата на турнира в Индиън Уелс след победа над Елена Рибакина от Казахстан с 3:6, 6:3, 7:6 (6) за повече от 2 часа и половина игра. 

Така тя взе сладък реванш за загубените финали от родената в Москва съперничка в откритото първенство в Австралия и финалите на сезона миналата година.

Това бе и повторение на мача за титлата между двете в Индиън Уелс през 2023, когато Рибакина спечели 7:6 (11), 6:4. Миналата година състезателката от Беларус загуби финала тук и от младата рускиня Мира Андреева в три сета.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел