Сабаленка взе реванш срещу Рибакина

Световната номер 1 Арина Сабаленка от Беларус успя да спечели титлата на турнира в Индиън Уелс след победа над Елена Рибакина от Казахстан с 3:6, 6:3, 7:6 (6) за повече от 2 часа и половина игра.

Така тя взе сладък реванш за загубените финали от родената в Москва съперничка в откритото първенство в Австралия и финалите на сезона миналата година.

Това бе и повторение на мача за титлата между двете в Индиън Уелс през 2023, когато Рибакина спечели 7:6 (11), 6:4. Миналата година състезателката от Беларус загуби финала тук и от младата рускиня Мира Андреева в три сета.