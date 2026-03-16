Григор Димитров: Мечтая за повече време с моята приятелка

Григор и Ейса Снимка: Инстаграм/Григор Димитров

За какво си мечтае Григор Димитров, когато един ден спре с тениса?

Бившият №3 в световната ранглиста донякъде отговори на този въпрос в интервю за Tennis Channel.

“Искат да прекарвам повече време с моята приятелка (в момента Ейса Гонсалес). Има и много други неща извън професионалния спорт, които ме интересуват. Обичам да чета, а може би ще продължа с образованието си. Със сигурност ще обръщам повече внимание на личния си живот”, сподели най-добрият български тенисист в историята.

Димитров разкри, че еднакво обича да бъде на плажа и на снега в планината. Когато е попитан дали по-младите състезатели се обръщат към него за съвет, 34-годишният Григор каза, че от време на време го правят.

“Нека не забравяме, че поколенията се сменят. Много от по-младите са изключително амбициозни, но да си правят сметката, че и ние все още не сме за отписване”, предупреди Димитров.

В неговата програма предстои турнирът от категорията “Мастърс 1000” в Маями. Миналата година във Флорида Григор стигна до полуфиналите, където загуби от рекордьора по титли от “Големият шлем” Новак Джокович.

