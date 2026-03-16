Джокович аут от Маями заради травма

Легендата Новак Джокович се оттегли от турнира по тенис от сериите "Мастърс 1000" в Маями поради контузия на дясното рамо, обявиха организаторите.

Сърбинът игра в Индиън Уелс, където стигна до четвъртия кръг на сингъл и до втория на двойки със Стефанос Циципас. Финалистът на тазгодишното открито първенство на Австралия Джокович има баланс 7-2 на сингъл този сезон.

38-годишният тенисист е шесткратен шампион в Маями, а миналата година стигна до финала, където загуби от Якуб Меншик (Чехия).

Джокович държи рекорда за най-много титли от АТР Мастърс 1000 - 40 и е спечелил общо 101 трофея, като последният от тях е от миналия ноември в гръцката столица Атина.