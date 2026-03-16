Прекалено много уроци за Христо Янев след 0:3 в Разград

Наставникът на ЦСКА Христо Янев бе категоричен, че загубата от “Лудогорец” с 0:3 е един урок, от който отборът трябва да се поучи. И той няма да загуби мотивацията си, след като е работил прекалено дълго в л..ната в българския футбол.

Оказва се обаче, че уроците са прекалено много и едва ли ще има време да се научат до решителните мачове от сезона. А те вече са след по-малко от месец. И вечното дерби с “Левски” и 1/2-финалите с “Лудогорец” за купата. Защото, ако бъдат загубени, то отново сезонът на “червените” ще е нулев въпреки милионните инвестиции на собственика.

Реално игрово ЦСКА показва в последните си мачове регрес, а не прогрес, който се очакваше след сериозната селекция през зимата.

Ето някои от основните уроци:

1. Вратарят е прекалено колеблив

Няма нищо лошо в това да показваш, че имаш вярата на играч на този пост, но на Фьодор Лапоухов малко прекалено много му се събра в последните мачове. Сериозно несигурен при излизанията, което го кара да бъде закотвен на голлинията. И оттам идват сериозни проблеми. Вторият гол на Петър Станич, както и двата при загубата от “Септември”, са си чисто вратарски и други нямат вина. Все пак става въпрос за една крачка напред. Лапоухов дойде в Борисовата градина като един от европейските таланти на вратата, но поне до момента не показва, че е достоен за този етикет.

2. Пълен хаос в защитата, особено в центъра ѝ

Старата максима гласи, че за да имаш силен отбор, трябва да ти е силна централната ос. Или вратар, защитник, опорен халф, разиграващ халф и централен нападател. Точно тук се коренят и проблемите на ЦСКА. В момента нищо от това не работи. Лумбард Делова е прекалено колеблив, Теодор Иванов е силно неориентиран на моменти, а Лапеня отдавна загуби доверието на треньора. Новото попълнение Факундо Родригес уж е в страхотна форма, а играе само по 15-ина минути.

Проблеми има и по фланговете, където Пастор не е същият след инцидента с шофирането в нетрезво състояние. Анжело Мартино е малко по-стабилен, но често просто пропада в дупката на останалите. Иван Турицов май отдавна отпадна от сметките, а Андрей Йорданов така и не стана ясно за какво бе привлечен през пролетта.

3. Халфовата линия е най-сериозният проблем

Всичко зависи от настроението на Джеймс Ето'о. Когато камерунецът играе, значи всичко е наред. Когато не му се играе - всичко приключва. Останалите като че ли не могат да отлепят без него.

Срещу “Лудогорец” се видя, че зейват огромни дупки между халфовете и защитата, както и между тях и нападението.

Първият гол на “Лудогорец” дойде, след като трима не успяха да затворят Ерик Маркуш и се стигна до пас като на село към Квадво Дуа. Макс Ебонг изпусна колегата си и всичко приключи. Когато защитата ти е изнесена на центъра, от халфовете се изисква доста повече движение. Ако не можеш да го правиш, значи си объркал тактиката. И ще си патиш, независимо дали от “Септември”, или “Лудогорец”.

Единственият, който поддържа някакво ниво през последните мачове, е Лео Перейра. Останалите или блясват за минута, или не могат да дадат три паса поред.

4. Нападението си пати

от проблемите в халфовата линия. Отборът разполага с двама класни нападатели, като Леандро Годой към момента е в пета глуха. Но интересното е колко години трябва да минат, за да се разбере, че Йоанис Питас за разлика от него не е много добър на висока топка. Което не пречи да се играе с постоянни центрирания до полуда. Никакви ниски подавания. А когато Питас я получи долу в краката си, е наистина силен. Вярно, пропиля уникални възможности в Разград, но не трябва да се забравя, че в последните мачове е тотално изолиран от съотборниците си и топката стига по-малко до него, отколкото до вратаря Лапоухов.

Така уроците наистина станаха прекалено много. А времето прекалено малко. До мача с “Левски”, който лети към титлата, програмата изглежда лесна, но точно срещу съперници като “Добруджа”, “Берое” и “Монтана” едва ли ще могат да бъдат научени. Защото поне към момента ЦСКА имат играчи, които могат сами да решат мачовете. От друга страна, и трите съперника се борят да останат в елита, а спомените за двубоя със “Септември” са прекалено ясни.

А както е тръгнало, след това програмата на ЦСКА може да е убийствена - две вечни дербита поред за първенство и два двубоя с “Лудогорец” за купата.

