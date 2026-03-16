Браним квота за 4-ма мъже в биатлона с 3 точки

Само 3 точки пред Литва и 12 пред Белгия остана преднината на България за класирането по нации при мъжете на заветното 17-о място в него, което ни оставя с 4 квоти в световната купа.

Проблемът дойде в традиционната смесена щафета, когато на първи пост Константин Василев навъртя 5 наказателни обиколки, а след това усилията ва Владо Илиев не стигнаха и Лора Христова бе затворена.

При жените положението ни е доста по-добро, като имаме 193 точки преднина на 16-ата позиция пред 18-ата Латвия, което гарантира 4-те квоти и за следващия сезон.

Последното валидно за купата по нации състезание е спринтът в Осло тази седмица.