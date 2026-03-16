Яник Синер попълни колекцията от титли в "Мастърс 1000"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Яник Синер стана едва третият тенисист с титли от всичките 6 турнира от категорията "Мастърс 1000" на твърди кортове.

На финала в Индиън Уелс бившият скиор от Южен Тирол пребори 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) Данил Медведев (Рус) и се присъедини към Роджър Федерер (Швейц) и Новак Джокович (Сър).

Синер вече е първият с последователни титли от "Мастърс 1000" без загубен сет, след като го направи и в Париж в края на миналия сезон.

Традиционното послание на шампиона върху обектива на тв камерата бе към неговия сънародник Андреа Кими Антонели, който спечели Гран при на Китай и донесе първата победа на италианец във Формула 1 от 20 години.

С достигането до финала Медведев си осигури завръщане в топ 10 на ранглистата.