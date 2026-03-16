Лапорта запази властта в "Барселона" до 2031 г.

Жоан Лапорта остава президент на "Барселона" до 2031 година. Той разби Виктор Фонт на изборите с огромна разлика и запазва поста си.

Във вота са участвали 48 480 от членовете на клуба, което е 42,34% от имащите право на глас 114 504 социос. За Лапорта са дали глас 67,93% от тях или 32 934 гласа. Фонт е с 29,67% или 14 385. 984 бюлетини или 2,03% са били празни, а за невалидни са обявени 177 или 0,37%.

Лапорта получи подкрепата на целия първи отбор и наставника Ханзи Флик, което се оказа решаващо.