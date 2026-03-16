Десподов порита 15 минути при победа на ПАОК

576
Кирил Десподов Снимка: ПАОК

Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов се появи на терена като резерва в последния четвърт час на мача при победата на ПАОК над "Левадиакос" с 3:0 в мач от пъвенството на Гърция.

Тимът от Солун вкара три безответни гола чрез Тайсон, Александър Йеремейеф и Димитриос Хатсидис. Десподов смени именно третия голмайстор за домакините Хатсидис в 74-ата минута.

ПАОК е на първо място във временното класиране на гръцката Супер лига, като е в равен брой точки на върха с "Олимпиакос" и АЕК, който без Мартин Георгиев направи 2:2 като гост на "Атромитос".

Роденият в Кресна нападател се появи в игра след контузия преди седмица срещу "Олимпиакос", след като дълго време бе контузен.

Десподов няма да вземе участие в предстоящото турне на националния отбор на България в Индонезия през втората половина на март. Решението е съгласувано между щаба на националния отбор и ПАОК, за да може футболистът да продължи възстановяването си и да бъде напълно готов за клубните си ангажименти в гръцкото първенство.

