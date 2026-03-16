Неймар се надява на повиквателна за националния отбор на Бразилия

Мегазвездата Неймар се надява да бъде повикан в националния отбор на Бразилия от селекционера Карло Ан„елоти, след като направи силен мач със "Сантос" при равенството 1:1 с "Коринтианс" в мач от първенството.

"Ще има ли повиквателна утре? Независимо дали ще ме повикат или не, винаги ще подкрепям бразилския национален отбор", каза Неймар след двубоя.

Бразилецът е в предварителния списък на бразилския национален отбор за участие на световното първенство през 2026 година, твърди местната преса.

Неймар изигра всичките 90 минути и подаде за гола в мача срещу "Коринтианс".

Бразилия скоро ще изиграе два приятелски мача. Те ще се изправят срещу Франция на 26 март и срещу Хърватия на 1 април.