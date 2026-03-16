Мбапе отново тренира с "Реал"

Голмайсторът на "Реал" Килиан Мбапе се завърна към груповите тренировки на отбора, съобщиха от клуба. Френският национал не е играл от 21 февруари, когато получи нови болки в лятото коляно и реши, че няма да влиза в игра, докато травмата му не е напълно излекувана. Той дори се върна във Франция за една седмица за почивка и процедури.

Очаква се Мбапе да бъде част от разширения състав на "Реал" за реванша срещу "Манчестър Сити" в Шампионската лига. Вероятно треньорът Алваро Арбелоа няма да разчита на него в стартовия състав, но планира да му даде минути за игра, за да навлезе в ритъм за дербито с "Атлетико" (Мадрид) следващия уикенд.