Дамите на ВАСК спечелиха драматично историческата първа титла във Висшата лига

Исторически момент за женския волейбол в България беляза финалният турнир на Демакс+ Висша лига, който се проведе в зала „Дунав" в Русе.

Първият шампион в новото II ниво стана тимът на Волейболна академия "Стойчев - Казийски", който триумфира след драматична победа с 3:2 гейма (25:20; 25:20; 21:25; 14:25; 18:16) срещу носителя на купата на Демакс+ Висша лига "Любо Ганев Автосвят".

Финалът предложи всичко, което феновете на волейбола очакват от една голяма битка – динамика, обрати и напрежение до последната точка..

За най-полезен състезател (MVP) на финала беше избрана Кристина Матиас от ВАСК, която имаше ключова роля за успеха на своя тим. Индивидуалните отличия във финалния турнир бяха разпределени както следва:

• Най-добър нападател: Милена Ботева ("Любо Ганев Автосвят")

• Най-добър разпределител: Ася Динова ("Локомотив", София)

• Най-добър посрещач: Кристина Матиас (ВАСК)

• Най-добър централен блокировач: Габриела Димитрова ("Спартак", Варна)

В зала „Дунав" присъстваха президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, кметът на Община Русе Пенчо Милков, административният директор на БФВ Станислав Николов, както и директорът на Спортно училище „Майор Атанас Узунов" в Русе Евгени Недев.

С титлата си ВАСК добива правото да играе в елита на България.