Григор Димитров се смъкна с 2 места в световната ранглиста и е 44-и

Григор Димитров Снимка: Ройтерс

Най-добрият български тенисист Григор Димитров падна с 2 места в световната ранглиста и от днес е 44-и с 1035 т.

34-годишният хасковец за последно загуби във втория кръг на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Индиън Уелс от световния номер 1 Карлос Алкарас.

Испанецът остава на върха с 13 550 точки. Втори е Яник Синер (Италия) с 11 400 точки, следван от Новак Джокович (Сърбия) с 5370 точки.

В топ 10 се завърна руснакът Данил Медведев, който загуби от Синер на финала в Индиън Уелс. Медведев е десети с 3610 точки.

Четете още

Още от Тенис

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел