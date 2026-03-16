Виктория Томова падна с 12 места в световната ранглиста

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова отстъпи с 12 позиции в световната ранглиста. 31-годишната софиянка падна до 163-о място, след като загуби в квалификациите на турнира в Индиан Уелс (САЩ). Томова е с актив от 457 точки.

Втората ни ракета Елизара Янева се изкачи от 248-о до 241-о място, на което е с 290 точки.

Номер 1 в класацията продължава да бъде Арина Сабаленка (Беларус) с 11 025 точки. Представителката на Беларус спечели титлата от Индиан Уелс, побеждавайки на финала в три сета Елена Рибакина (Казахстан), която се изкачи до второ място със 7783 точки.

Ига Швьонтек (Полша) е на трета позиция в класацията със 7413 точки.