Бразилци дължат пари на "Лудогорец"

Бразилският гранд "Ботафого" (Рио де Жанейро) все още дължи пари на българския шампион "Лудогорец" (Разград) и на португалския "Бенфика" (Лисабон), а падежът на плащането наближава, алармира журналистът Матеуш Медейрош в своя ютуб канал, пише БТА.

Медейрош е специалист само по "Ботафого" и следи процесите в родния клуб на световните легенди Гаринча, Нилтон Сантос и Жаирзиньо.

"На "Ботафого" се налага да отдава играчи под наем, след като инвестира големи суми пари през 2025 година. 50 милиона за Руан Круз, който после беше отдаден под наем в МЛС. 100 милиона за Кабрал и под наем към Коринтианс", обяснява журналистът и допълва: „И все още имаме непогасени вноски към "Лудогорец" и "Бенфика", без обаче да влиза в детайли колко пари на кой от двата европейски клуба се дължат. Единствено алармира, че падежите и по двете сделки наближават. По неофициална информация, "Лудогорец" трябва да получи малко под 10 милиона евро по сделката.

Руан Круз имаше истински разцвет на кариерата си в "Лудогорец", което накара ръководството да го вземе под наем от Ботафого след един не особено успешен период в Северна Америка. Явно адаптацията му върви бавно, но през уикенда вкара важния трети гол за успеха на „орлите" с 3:0 над ЦСКА (София). След това обаче се контузи и напусна терена, минути след гола си. В следващите часове трябва да стане ясна и спецификата на травмата му.

В първия си период в Разград 24-годишният нападател беше записал 88 мача и 30 гола и 13 асистенции, а след завръщането си има 7 срещи с 2 гола.