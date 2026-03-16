Флик ще удължи договора си с "Барселона" до 2028 г.

Старши треньорът на "Барселона" Ханс-Дитер Флик ще удължи договора си с каталунския клуб до 2028 година, съобщава sport.es.

Германският наставник се е съгласил на нов контракт, но решил да отложи обявяването му до обявяването на резултатите от президентските избори в "Барселона", за да гарантира победата на Жоан Лапорта.

Флик е доволен от живота си в Барселона и от приоритетния си фокус върху развитието на младите играчи. Основната му цел е да спечели Шампионската лига с поколението, което планира да налага.

След 28 мача в Ла Лига, каталунците има 70 точки на 4 точки пред "Реал".