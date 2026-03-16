И 4-мата вратари на "Байерн" са контузени, в Шампионската лига ще пази 16-американец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

16-годишен американец най-вероятно ще застане на вратата на "Байерн" в реванша от осминафиналите на Шампионската лига срещу "Аталанта" в сряда, пишат германски медии.

До тази ситуация се стигна, след като и четиримата вратари на баварския колос се контузиха. Последен излезе извън строя Свен Улрайх, който се контузи по време на равенството 1:1 срещу "Байер Леверкузен" в събота в мач от Бундеслигата.

Преди това Йонас Урбиг получи комоцио по време на победата с 6:1 над "Аталанта" в Бергамо в Шампионската лига. Титулярният страж Мануел Нойер и Даниел Перец също са с травми.

С най-големи шансове под рамката за първия тим да дебютира е американския тийнейджър Леонард Прескот. 19-годишният Янис Бертъл от втория отбор на "Байерн" пък ще е резерва срещу тима от Бергамо.