ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 12° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22478192 www.24chasa.bg

И 4-мата вратари на "Байерн" са контузени, в Шампионската лига ще пази 16-американец

Мануел Нойер

16-годишен американец най-вероятно ще застане на вратата на "Байерн" в реванша от осминафиналите на Шампионската лига срещу "Аталанта" в сряда, пишат германски медии.  

До тази ситуация се стигна, след като и четиримата вратари на баварския колос се контузиха. Последен излезе извън строя Свен Улрайх, който се контузи по време на равенството 1:1 срещу "Байер Леверкузен" в събота в мач от Бундеслигата. 

Преди това Йонас Урбиг получи комоцио по време на победата с 6:1 над "Аталанта" в Бергамо в Шампионската лига. Титулярният страж Мануел Нойер и Даниел Перец също са с травми.

С най-големи шансове под рамката за първия тим да дебютира е американския тийнейджър Леонард Прескот. 19-годишният Янис Бертъл от втория отбор на "Байерн" пък ще е резерва срещу тима от Бергамо.

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

