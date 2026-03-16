Викнаха Илия Груев за Соломоновите острови

Груев получава поздравления от Томас Фарке след равния с "Кристъл Палас". Снимка: Ройтерс

Александър Димитров викна Илия Груев за турнира на ФИФА в Индонезия, където първият ни мач е срещу Соломоновите острови.

Ето и съставът на България:

Вратари - Димитър Митов ("Абърдийн"), Даниел Наумов ("Ботев" Пд), Мартин Величков ("Локо" Сф);

Защитници - Петко Христов ("Специя", Ит), Кристиян Димитров ("Левски"), Алекс Петков ("Кифисия", Гър), Емил Ценов ("Оренбург", Рус), Росен Божинов ("Пиза", Ит), Мартин Георгиев (АЕК, Гър), Иван Турицов (ЦСКА), Димитър Велковски ("Арда");

Халфове - Илия Груев ("Лийдс", Анг), Филип Кръстев ("Гьозтепе", Тур), Адриан Краев ("Апоел", ТА, Изр), Кристиян Стоянов ("Славия"), Николай Илиев ("Ботев" Пд), Доминик Янков ("Локо" Сф), Бейк Бехран ("Черно морне");

Нападатели: Мартин Петков ("Ал-Таавун", СА), Владимир Николов ("Корона", Пол), Тонислав Йорданов ("Кишварда", Унг), Здравко Лазаров ("Амед", Тур), Лукас Петков ("Елвесберг", Гер), Кристиян Балов ("Славия"), Мартин Минчев ("Краковия", Пол), Георги Русев (ФК ЦСКА 1948).

