"Локо" (Пд) остана без изпълнителен директор

Тома Цилев вече не е изпълнителен директор на "Локомотив" (Пловдив), съобщават от клуба.

"ПФК "Локомотив" (Пловдив) желае да Ви информира, че, считано от днес, Тома Цилев приключва своята работа като изпълнителен директор на клуба. Причината за това решение е изцяло лична и е свързана с нови професионални ангажименти", се казва в изявлението на "черно-белите".

Ръководството на пловдивчани благодари на Цилев за работата заедно.

"Периодът, в който Тома Цилев беше част от ръководството на Локомотив, съвпадна с труден момент за клуба - както в спортно, така и в организационно отношение. През това време отборът успя да запази мястото си в елита на българския футбол след различните перипетии по време на изминалия сезон.

Паралелно със спортните предизвикателства, през този период продължи усилената работа по поддържането на функционираща клубна структура и нормален ежедневен ритъм на работа, въпреки динамичната среда.

Решението на Тома Цилев да се оттегли е лично и не е свързано с настоящите спортни цели на ПФК "Локомотив" (Пловдив). Той напуска с увереност, че клубът е стабилизиран и подготвен да продължи напред. Благодарим ти за всичко! "Черно-бялата" история продължава!", пише още в официалния сайт на ловдивчани.