"Реал" с Мбапе и Белингам в Манчестър

Звездите на "Реал" (Мадрид) Килиан Мбапе и Джуд Белингам са част от състава, който пътува до Англия за реванша срещу "Манчестър Сити" в осминафиналите на Шампионската лига утре вечер, съобщиха от испанския футболен гранд.
Той спечели първата среща на свой терен с 3:0, благодарение на хеттрик на капитана Федерико Валверде.
От Реал потвърдиха състава си за реванша на стадион „Етихад", в който освен французина и англичанина се завръща и централният бранител Давид Алаба.
При краен успех мадридчани ще се изправят срещу "Байерн" или "Аталанта" в четвъртфиналната фаза, като баварците спечелиха първия мач с 6:1 като гост.