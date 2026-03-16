"Реал" с Мбапе и Белингам в Манчестър

Звездите на "Реал" (Мадрид) Килиан Мбапе и Джуд Белингам са част от състава, който пътува до Англия за реванша срещу "Манчестър Сити" в осминафиналите на Шампионската лига утре вечер, съобщиха от испанския футболен гранд.

Той спечели първата среща на свой терен с 3:0, благодарение на хеттрик на капитана Федерико Валверде.

От Реал потвърдиха състава си за реванша на стадион „Етихад", в който освен французина и англичанина се завръща и централният бранител Давид Алаба.

При краен успех мадридчани ще се изправят срещу "Байерн" или "Аталанта" в четвъртфиналната фаза, като баварците спечелиха първия мач с 6:1 като гост.