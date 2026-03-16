Антонели e едва 16-ият италианец с победа във Формула 1 от над 100 в историята

Химнът на Италия звучи често във Формула 1, но главно заради победите на “Ферари”. До Гран при на Китай от над 100 пилоти от Ботуша в историята, само 15 бяха постигали победа. А тийнейджърът Андреа Кими Антонели стана 16-ият и най-младият от тях.

Интересното е, че повечето от италианците са само с по един успех в кариерата. Такива са Луиджи Фаджоли, Пиетро Таруфи, Луиджи Мусо, Джанкарло Багети, Лоренцо Бандини, Лудовико Скарфиоти, Виторио Брамбила, Алесандро Нанини, Ярно Трули. Две има Елио де Анджелис. С три е Джанкарло Физикела, който бе и последният италианец с победа преди Антонели преди 20 години. С по пет са Нино Фарина, който има и световна титла, и Микеле Алборето. Рикардо Патрезе е с 6 и над всички е двукратният шампион Алберто Аскари.

Плътно до Андреа през уикенда бе баща му Марко, който заради него си направи отбор по картинг, за да даде старт на кариерата му. Първоначално хлапето се пуска във футбола, но след това показва таланта си на четири колела.