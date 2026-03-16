ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Би Би Си поиска съдът да прекрати делото на Тръмп,...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22480226 www.24chasa.bg

Новият-стар президент на "Барса": Вратите на клуба винаги са отворени за Меси

Президентът на "Барселона" Жоан Лапорта и Ханзи Флик Снимка: "Барселона"

Президентът на "Барселона" Жоан Лапорта заяви, че е отворен за възможността Лионел Меси да се завърне в каталунците.

Снощи той беше преизбран за шеф в клуба 68 процента от гласовете. Той ще изкара четвъртия си мандат начело на испанския шампион.

"Лео ще бъде ангажиран с "Барселона" по начин, по който си поиска. Вратите на Барса винаги са отворени за него, ако иска да продължи да работи за институция като "Барселона", каза Лапорта в интервю за ТВ3 малко след преизбирането си.

Лионел Меси е юноша на "Барселона". Той се присъедини към "Пари Сен Жермен" със свободен трансфер през 2021 година, а 24 месеца по-късно премина в "Интер Маями" в Мейджър Сокър Лийг.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел