Новият-стар президент на "Барса": Вратите на клуба винаги са отворени за Меси

Президентът на "Барселона" Жоан Лапорта заяви, че е отворен за възможността Лионел Меси да се завърне в каталунците.

Снощи той беше преизбран за шеф в клуба 68 процента от гласовете. Той ще изкара четвъртия си мандат начело на испанския шампион.

"Лео ще бъде ангажиран с "Барселона" по начин, по който си поиска. Вратите на Барса винаги са отворени за него, ако иска да продължи да работи за институция като "Барселона", каза Лапорта в интервю за ТВ3 малко след преизбирането си.

Лионел Меси е юноша на "Барселона". Той се присъедини към "Пари Сен Жермен" със свободен трансфер през 2021 година, а 24 месеца по-късно премина в "Интер Маями" в Мейджър Сокър Лийг.