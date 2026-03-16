Как Китай се опита да отвлече олимпийската шампионка по фигурно пързаляне

На 20 години Алиша Лю вече има всичко във фигурното пързаляне. Дори и отказване от спорта за около 2 години. На олимпиадата в Милано преди месец американката спечели категорично две олимпийски титли - индивидуалната при жените и отборното състезание. Но за толкова кратък период машината за скокове, както е известна тя, имаше и един куп други приключения.

Точно след игрите в Пекин през 2022 г., когато тя направи дебюта си и завърши шеста, Департаментът по правосъдие на САЩ обяви, че са арестувани петима, които са се опитвали да шпионират за Китай. Тяхната цел са били бивши граждани на народната република, които са избягали и се борят за повече човешки права в Пекин.

Още тогава бащата на Алиша Артур Лю обяснява, че са обект на интерес. У тях звънял човек, който се представял за работещ в олимпийския комитет на САЩ и искал паспортните данни на цялото семейство. По време на самата олимпиада в Пекин пък местен се увъртал около Алиша и няколко пъти я канил на гости. Тя така и не се навила.

Всичко наистина е заради Артур. Той е роден в малко селце в китайската провинция Сичуан, където дори нямало ток. Учи в Университета на Жоншан, когато се случват студентските бунтове, потушени с кръв на площад "Тянанмън" в Пекин. Официално са дадени 241 жертви, но неофициално се говори за 2000 убити. Тогава Артур организира гладни стачки и протести в своя университет. И попада в черен списък. Разпитван е от властите, но отказва да назове други имена освен своето.

"Попадането ми в затвора бе въпрос на дни", признава той по-късно в интервю. И обмисля двата варианта как да изчезне към Хонконг. Единият е, че негов приятел имал моторница, доста по-бърза от тази на граничните власти на Китай. Другата - че е станал част от операция "Жълта птичка" на ЦРУ, която помага на дисиденти да избягат.

Така след бившата британска колония, която по това време още се управлява от Лондон, на 26 г. се озовава в Оукланд, Калифорния, където започва работа в китайски ресторант. След това записва право и отваря собствена фирма.

Алиша е най-голямото дете от пет, които Артур има от брака си с Мери Ксипин. След нея е сестра Селина и тризнаците Джошуа, Джъстин и Джулия, които са от сурогатна майка. На 40 Аргур, се разделя със съпругата си.

Точно бащата на олимпийската шампионка е причината тя да се захване с фигурното пързаляне. Той бил невероятен фен на Мишел Кван, първата американска звезда от азиатски произход. Затова води дъщеря си едва на 5 г. на пързалката и я дава в ръцете на Лаура Липецки, бивша състезателка на Франк Керъл, един от най-известните треньори в САЩ, създал световните шампиони Линда Фратиани, Мишел Кван и Еван Лисачек. Лисачек стана олимпийски шампион във Ванкувър през 2010 г.

Още на ранна възраст се вижда, че Алиша е машина за скокове. Едва на 10 години в програмата има два тройни салхоф, единият в комбинация с двоен трулуп. И започват успехите. Става национален шампион за девойки, след това е трета на световното и втора във финалите на веригата Гран при.

През 2019 г. отива при треньорите Филип ДиГутелмо и Маурицио Скали, които разкриват още от таланта . На 25 януари същата година става най-младата шампионка на САЩ, като подобрява рекорда на Тара Липински. Повтаря успеха си и през следващия сезон.

На олимпиадата в Пекин попада след петиция на феновете. По време на националното първенство Алиша е трета след кратката програма, защото пада на троен луц. Не участва във волната заради положителна проба за коронавирус. Това означава отпадане от олимпиадата по правилата на федерацията. Феновете започват подписка и Лю влиза в националния отбор заедно с Марая Бел и Керън Чен като най-младата в американската делегация.

На олимпиадата дали заради сериозния интерес от китайските власти, или от нерви Алиша е едва осма след кратката програма след куп грешки. Придвижва се с едно място напред. В крайна сметка е шеста след окончателното отстраняване на Камила Валиева за допинг.

На световното в Монпелие същата година Алиша отново е зле в кратката програма и е едва пета. След това обаче с невероятните шест чисти тройни скока се издига до третото място след японката Каори Сакамото и белгийката Лоена Хендрикс. И става първата американка с медал след Алиша Вагнер през 2016 г.

На 9 април обаче Лю хвърля бомбата в инстаграм, като обявява, че прекратява кариерата си. Според нея вече е постигнала всичко в спорта и не желае повече да живее в клетката на тренировки и състезания.

Изпълнила е обещанието към баща си да стигне до олимпиада и да е разпознаваема. И заради това слага край.

Чак в началото на тази година тя разкри, че истинската причина е била претренираност като дете, без свободни дни и пълен контрол върху това какво яде или пие. "Не яж това. Не може да пиеш вода. Представете си как едно 13-годишно дете приема, че не може да пие вода заради нейната тежест", обясни Алиша. А още по-тежко било по време на пандемията.

Така след почти 2 г. извън леда на 1 март 2024 г. тя обяви завръщането си. И през октомври печели турнира за Гран при в Будапеща. На световното в Бостън миналата година детронира Сакамото и става първата американка с титла на планетата след Кими Мейстнер през 2006 г.

Олимпийската година не стартира добре за нея, като остана втора след Амбър Глен на първенството на САЩ. Но на олимпиадата ситуацията вече е друга. Първо се пусна в отборното, където завърши втора след Сакамото в кратката програма. Но американците спечелиха категорично титлата.

На 17 февруари остана трета в кратката програма при жените след Ейми Накай и Сакамото. Но във волната просто разстреля конкуренцията - с единствена оценка над 170 точки и нова титла. Първи медал за САЩ при жените от Саша Коен през 2006 г. и първа титла от Сара Хюз през 2002 г.

"Тук е различно. Няма ковид, семейството ми ме гледа. Ситуацията е прекрасна", коментира тя.

Алиша е голям фен на манга и аниме. Страда от синдрома на дефицит на внимание и хиперактивност цял живот, но това не пречи в спорта.

Нейна запазена марка е "дървената прическа". Тя прави тъмни кръгове за всяка една от големите титли, която е спечелила. Единственото бижу, което носи, е пиърсинг на устната.

И продължава да се възхищава на баща си. "Той е силният човек в семейството. Не знам как бих се справила в неговата ситуация", обясни шампионката.

Алиша обаче все още не се е оправила психически. За това говори, че се отказа от световното първенство, след като бе нападната от орда фенове, които се юрнаха след нея на летище.

Не е изключено Алиша отново да реши да се откаже от спорта.