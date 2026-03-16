Глобиха "Челси" с близо 11 млн. паунда

Висшата лига по футбол на Англия наказа "Челси" с глоба от 10,75 милиона паунда и условна забрана за трансфери заради „недекларирани плащания".

Санкциите бяха потвърдени, след като от лондонския клуб сами съобщиха на Футболната асоциация на страната за потенциални нарушения, които са излезли наяве през 2022 година, когато американските инвеститори Тод Боули и Clearlake Capital оглавиха консорциум, който закупи клуба от бившия собственик Роман Абрамович.

„Беше установено, че между 2011 и 2018 година са били извършвани недекларирани плащания от трети страни, свързани с клуба, към играчи, нерегистрирани агенти и други трети лица. Тези плащания не са били съобщени на футболните регулаторни органи по това време, включително и на Висшата лига", написаха от пресслужбата на английското първенство.

От Висшата лига заявиха, че от "Челси" са приели глобата, която е ратифицирана от независима комисия, а на клуба е наложена незабавна деветмесечна забрана за трансфери в академията, както и условна едногодишна забрана за трансфери на играчи в първия отбор.

