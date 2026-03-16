Пеп: Нужен ни е перфектният мач срещу "Реал"

„Нужен ни е перфектният мач в много отношения. В лошите моменти знаем какво може да стане дори в перфектен двубой за 93 или 94 минути, но трябва просто да опитаме и да не се предаваме. Можем да създаваме шансове, знаем това. Ако можем да сме клинични и да се браним добре, ще имаме шанс.

Това каза мениджърът на "Манчестър Сити" преди домакинството на "Реал" (М) в реванша от 1/8-финалите на Шампионската лига. „Гражданите" се нуждаят от обрат, след като допуснаха поражение с 0:3 в първия мач в испанската столица, а Гуардиола заяви, че отборът му все още вярва, че има шанс да се класира за следващия етап на надпреварата.

„Ще тренираме утре преди мача. Почивката е свързана с психическата подготовка. Ако играеш с добра психика, ще си силен и в самия мач. Не се притеснявам за шансовете, които ще създадем, сигурен съм, че можем да го направим. У дома винаги сме били способни на това. По-важно е колко добре ще се защитаваме. Задачата е огромна - да вкараме повече от три гола срещу Реал Мадрид не е лесно. Резултатът в първия двубой не е идеален, но в същото време сме тук, това е футболен мач и всичко може да се случи", каза Пеп Гуардиола на пресконференция преди реванша, цитиран от BBC.

Попитан дали ще опита да изненада "Реал" (Мадрид), испанският специалист отговори: „Не, важни са играчите и да поставяме топката на перфектните позиции. Играхме с четирима или петима нападатели в първия мач и не успяхме да вкараме гол. Понякога играят две фалшиви деветки и можеш да отбележиш пет гола. Идеите ги има, а ние трябва да опитваме някои познати неща, които сме правили у дома и да се опитаме да вкараме, и да се отбраняваме по-добре."