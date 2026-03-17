Христо Стоичков вариант за временен президент на БОК

БОК е изправен пред ново общо събрание след решението на Стефка Костадинова да се кандидатира на извънредните парламентарни избори от ДПС. В момента тя е вписаният председател на комитета и единствен негов представител пред институциите в България.

Член 41, точка 4 от Устава на БОК гласи: При подаване на оставка, трайна невъзможност да изпълнява задълженията си или смърт правомощията на Председателя се изпълняват от един от заместник-председателите, посочен от Изпълнителното бюро, до провеждане на Общо събрание.

В момента все още е вписана старата управа, която трябва да реши временния президент до общото събрание. Вариантите са пет, като един от тях е Христо Стоичков. Другите са бившият ректор на НСА Николай Изов и шефовете на бокса Красимир Инински, на биатлона Атанас Фурнаджиев и на ските Цеко Минев.

В бюрото, което е регистрирано, влизат още Атанас Търев, Ваня Гешева, Георги Иванов-Гонзо, Евгения Раданова, Екатерина Дафовска, Здравка Йорданова, Красимир Дунев, Любомир Ганев, Мария Гроздева, Пламен Кръстев, Румен Стоилов, Стефан Китов, Теодор Гергов, Христо Маринов и Христо Марков.

На 19 март миналата година Стефка Костадинова изгуби президентския пост от Весела Лечева, но изборът се обжалва, като са минали дела на ниво Софийски градски съд. Тепърва ще се гледат от апелативен и върховен.

Оттеглянето на Стефка Костадинова въобще не означава приключване на съдебната сага около олимпийския ни комитет.

В крайна сметка може да се получи като във футболния съюз. Димитър Бербатов и Борислав Михайлов се съдиха дълго време около един куп общи събрания, накрая се проведе това, на което бе избран Георги Иванов и то бе вписано. Така всички останали дела бяха обезсилени.

Най-ранното свикване на ново общо събрание е през юни, защото поканата трябва да бъде публикувана поне 40 дни преди конгреса. Преди това трябва да се мине през избора на временен председател и да се свика конгресът.

Весела Лечева пък веднага реагира, като обяви, че приема решението на Костадинова като призив да се оттеглят всички съдебни искове срещу избора от 19 март миналата година, защото всички били от нейни приближени, и да определи ден, в който да сдаде сградата и стаите на олимпийския комитет.

В момента вписаният в Търговския регистър олимпийски комитет е и без генерален секретар, след като Белчо Горанов пое същата длъжност във федерацията по борба.