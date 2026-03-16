ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Анчелоти: В Бразилия стресът е по-малко, а и хората ме обичат

СНИМКА: РОЙТЕРС

Селекционерът на бразилския национален отбор Карло Анчелоти е доволен от престоя си в страната на кафето.

„Стресът определено е намалял сега, защото няма толкова много мачове. Работата с националния отбор е по-скоро като наблюдение. Не е нужно да се подготвяте за тренировки всеки ден – това е съвсем различна дейност, изискваща значително повече свободно време, но е много вълнуваща. В Бразилия има поне 70 играчи, които биха могли да бъдат в националния отбор, и не е лесно да се оцени всеки един от тях.

Тук съм топло посрещнат, уважаван и обичан. Атмосферата в Бразилия е на истинска футболна страст. Хората тук обожават футбола. Това е щастлива, весела страна, пълна с прекрасни хора", каза Анчелоти, цитиран от "Марка".

Италианският специалист е начело на бразилския отбор от май 2025 г. и през това време е изиграл осем мача, като е спечелил четири, завършил е наравно два пъти и е загубил два пъти.

СНИМКА: РОЙТЕРС
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от Футбол

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел