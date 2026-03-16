Обещаха почивка на основни, но селекционерът на България повика най-използваните за турнето в Индонезия

Още след като стана ясно, че националният отбор на България ще играе в далечна Азия турнир на ФИФА, селекционерът на тима ни Александър Димитров обеща, че по-опитните няма да пътуват за Индонезия. Месец по-късно обаче в списъка на специалиста личат няколко имена, които със сигурност са сред основните.

По незнайни причини единственият ни играч в най-силното първенство на планетата - Илия Груев от “Лийдс”, е в групата за мачовете със Соломоновите острови и някоя измежду Индонезия и Сейнт Китс и Невис. Халфът, който оставя отлични впечатления във Висшата лига през кампанията и е основна част от състава на мениджъра Даниел Фарке, е играчът с най-много минути за представителния ни тим през 2025 г. Но явно Димитров решава, че му трябва за екзотичното турне срещу тимовете, които ще са ни съперници. Така пред Груев се очертава една одисея от път. И със сигурност много събрана физическа, а и психическа умора.

Факт е, че Илия Груев е най-често използвания играч в националния отбор по време на световните квалификации през миналата година. Халфът игра в 5 от 6 мача, като записа 404 минути.

В списъка е и Кристиан Димитров от “Левски”. Основният бранител на “сините” няма да има никакво време за презареждане на батериите, а ще трябва да мине по изморителния път София-Джакарта и обратно в рамките на по-малко от седмица. Бранителят, който често носи лентата на "сините", е вторият след Груев по брой минути в пресевките за мондиала, където останахме последни. Димитров е играл в 4 мача, записвайки 360 мин.

Иначе шампионът “Лудогорец” няма нито един представител в националния ни за мачовете в Индонезия. Липсва и капитанът на отбора Кирил Десподов, който наскоро се излекува от контузия.

Димитров пък вика и 4-ма пълни дебютанти - вратаря на “Локомотив” (Сф) Мартин Величков, халфа на “Черно море” Берк Бейхан, крилото на “Славия” Кристиан Балов и нападателя на унгарския “Кишварда” Тонислав Йорданов.