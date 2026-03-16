Надежда Нейнски: Към България не е отправяна покан...

Виктория Томова отпадна от №1 в квалификациите в Маями

Виктория Томова Снимка: Yonex/Bulgaria

Първата ни ракета Виктория Томова допусна поражение в първия кръг на квалификациите на турнира по тенис на твърди кортове WTA 1000 в Маями (САЩ) с награден фонд 9, 415, 725 долара.

Българката загуби от поставената под №1 в схемата на пресявките Кимбърли Бърел от Австралия с 3:6, 2:6. Срещата продължи час и 17 минути.

Томова навакса ранен пасив в началото на мача, но загуби четири поредни гейма от 3:2 до 3:6 в първия сет. Българката проби първа за 2:1 във втората част, но загуби следващите пет гейма и отпадна от надпреварата.

