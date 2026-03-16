Билети от 70 до 950 евро за финала на Шампионската лига в Будапеща

Билетите за финала на Шампионската лига в Будапеща ще започват от 70 евро, като разпределението за широката публика ще бъде определено от лотария=

Регистрацията в УЕФА за нея стартира днес.

Финалът ще се проведе на 30 май на „Пушкаш Арена" в унгарската столица.

Другите цени за пропуски са 180, 650 и 950 евро

Заявленията са отворени чрез портала за билети на УЕФА, като продажбите за финала на Шампионската лига приключват на 19 март.

След това билетите ще бъдат разпределени чрез лотария, вместо да се продават чрез продажби по принципа „първи дошъл, първи обслужен" или динамични ценови модели, които се използват все по-често на големи спортни събития.