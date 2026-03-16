Нападател с български паспорт бе извикан в националния отбор на Бразилия

Селекционерът на бразилския национален отбор Карло Анчелоти призова за предстоящите приятелски мачове срещу Франция и Хърватия на 26 и 31 март в САЩ нападателя Игор Тиаго, който проби в големия футбол с екипа на "Лудогорец" и има български паспорт.

24-годишният футболист, за когото това е първа повиквателна, прави много силен сезон във Висшата лига на Англия с екипа на "Брентфорд". Бразилецът е втори при реализаторите с 18 гола (има и 1 асистенция). Пред него е само Ерлинг Браут Холанд с 22.

Бразилия ще се изправи срещу световния вицешампион Франция на 26 март в Бостън.

5 дни по-късно ще играе с бронзовия медалист от Катар 2022 Хърватия в Орландо като част от подготовката за мондиала това лято в САЩ, Мексико и Канада.

5-кратните световни шампиони са в група с Мароко, Хаити и Шотландия.

"Лудогорец" купи Игор Тиаго в началото на 2022-а от "Крузейро" за 1,3 млн. евро.

Продаде го на белгийския "Брюж" за 11 млн. (с получените бонуси) през лятото на следващата година.

Оттам пък бразилецът с наш паспорт отиде в "Брентфорд" за 33 млн. евро през лятото на 2024-а.