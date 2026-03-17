Битката за Британия между Джошуа и Фюри договорена

Битката за Британия между Джошуа и Фюри договорена

Британските боксови звезди в тежката категория на професионалистите Тайсън Фюри и Антъни Джошуа са постигнали споразумение за битка, твърди браншовият журналист от talkSPORT Гарет Дейвис. Според него страните вече са сe договорили.

„Битката между Фюри и Джошуа е подписана. Всичко е договорено зад кулисите. Имам надежден източник. Това са хора с големи пари. Битката ще бъде показана по Netflix. Те се движат към нея и двамата искат битката. Случва се", написа Дейвис, предава БТА.

36-годишният Джошуа има 29 победи, 26 от които с нокаут, и 4 загуби.

37-годишният Фюри има 34 победи (24 с нокаут), две загуби и едно равенство. Следващият опонент на Тайсън е 36-годишният руски боксьор Арсланбек Махмудов.

Четете още

Още от Други спортове

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел