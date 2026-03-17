16-годишен вратар на български треньор може да пази за “Байерн” в Шампионската лига

В безпрецедентна вратарска криза се озова “Байерн” преди реванша от 1/8-финалите на Шампионската лига срещу “Аталанта” утре вечер в Мюнхен, а във варианта за излизане от нея има българска следа.

Цели 4-ма играчи на този пост са с травми. Това са титулярят Мануел Нойер (мускулно разкъсване в левия прасец), първата му резерва Йонас Урбих (комоцио, получено в Бергамо), Свен Улрайх (разкъсване на фибри на аддукторите в дясното бедро) и Леон Каланац (травма в бедрото).

Така единствените двама вратари, които са на разположение в момента, са вторият страж на втория тим Янис Бертъл (19 г.) и роденият в Ню Йорк 16-годишен Леонард Прескот.

Според информация на “Билд” вторият е фаворит да пази срещу “Аталанта”, като все още има някакъв шанс Урбих да се възстанови.

Прескот е вратарят на формацията на “Байерн” до 19 г., а неин старши треньор вече втори сезон е българинът Петър Гайдаров.

Високият 196 см страж, който има германски и американски паспорт, вече бе в групата на мъжкия отбор за гостуването в Италия на “Аталанта”, спечелено с 6:1, и при ремито 1:1 в Леверкузен срещу “Байер” от 26-ия кръг на Бундеслигата. В тях пазиха Урбих и Улрайх.

Иначе от началото на кампанията за отбора до 19 г. Прескот е записал 16 мача във всички турнири. В тях е допуснал 30 гола. Има само една “суха” мрежа. Заради физическите си данни му се предрича добро вратарско бъдеще.

Покрай ситуацията в Германия добавиха на бъзик и трети вариант. Голмайсторът на баварците Хари Кейн има вратарски опит при едно изгонване на Юго Лорис в “Тотнъм”.

В 6-ия кръг от последната групова фаза на немското първенство до 19 г. пък момчетата на Гайдаров без ангажирания с първия състав Прескот надвиха 3:2 гостуващия “Кайзерслаутерн”. Така те са с 10 т. на 4-ото място, което последно праща на 1/8-финалите.

Първия с 13 точки е "РБ Лайпциг", а по 11 имат "Борусия" (М) и "лаутерите". Остават 4 кръга.