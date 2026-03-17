Отбори от елита на България и Румъния следят чужденци от "Черноморец"

Велизар Маджаров

Иван Колев Снимка: "Черноморец"

Отбори от елита на Румъния и нашенската Първа лига, сред първите 8 във временното класиране, проявяват сериозен интерес към двама чужденци от бургаския "Черноморец".

Те следят под лупа централните защитници на "акулите" Уелисон Корея и Я Я Драме. Бразилецът и португалецът са високи 195 сантиметра и са неизменни титуляри при предишния треньор Ангел Стойков, който ги доведе в Бургас и при настоящия Иван Колев.

Корея и Драме са наблюдавани за сефте от румънските съгледвачи на контролата на "Черноморец" във Варна срещу "Черно море" по време на зимната подготовка.

Очакват ги и за домакинския мач на "Черноморец" на 29 март от 26-ия кръг във Втора лига срещу убедителния лидер "Дунав" в Несебър.

