Бразилски национал с бг паспорт на гол от постижение на Бербатов във Висшата лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новоизлюпеният бразилски национал с български паспорт - Игор Тиаго, е само на един гол от постижение на Димитър Бербатов преди 15 години. Бившият нападател на "Лудогорец" и "Брюж" вече има 19 попадения във Висшата лига този сезон, докато Бербо заби 20 за "Манчестър Юнайтед".

Намиращият се на последното 20-о място "Уулвърхемптън" успя да абърне до 2:2 от 0:2 като гост на "Брентфорд".

Тиаго вкара второто попадение за домакините.

С точката "Брентфорд" запазва 7-ото място с общо 45, като изостава на 3 от "Челси" и води с 2 пред "Евертън". "Уулвърхемптън" е на последното място със 17, на цели 12 след първия в спасителната зона "Нотингам Форест".