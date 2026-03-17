ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Близо 7 хил. останаха без ток в Украйна след руска...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22484188 www.24chasa.bg

Бразилски национал с бг паспорт на гол от постижение на Бербатов във Висшата лига

1532
Игор Тиаго с фланелката на "Брюж". Снимка: сайт на "Брюж"

Новоизлюпеният бразилски национал с български паспорт - Игор Тиаго, е само на един гол от постижение на Димитър Бербатов преди 15 години. Бившият нападател на "Лудогорец" и "Брюж" вече има 19 попадения във Висшата лига този сезон, докато Бербо заби 20 за "Манчестър Юнайтед".

Намиращият се на последното 20-о място "Уулвърхемптън" успя да абърне до 2:2 от 0:2 като гост на "Брентфорд".

Тиаго вкара второто попадение за домакините.

С точката "Брентфорд" запазва 7-ото място с общо 45, като изостава на 3 от "Челси" и води с 2 пред "Евертън". "Уулвърхемптън" е на последното място със 17, на цели 12 след първия в спасителната зона "Нотингам Форест".

Последвайте ни в Google News Showcase

