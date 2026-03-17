ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Иран поиска от ФИФА да премести мачовете на тима на световното от САЩ в Мексико

Световната купа и новата топка Снимка: X на ФИФА

Иранската футболна федерация преговаря с ФИФА за преместване на мачовете на националния отбор на световното първенство от САЩ в Мексико, позовавайки се на конфликта в Близкия изток.

"След като президентът на САЩ Доналд Тръмп директно заяви, че не може да гарантира безопасността на иранския национален отбор, ние, разбира се, няма да отидем в Америка. В момента преговаряме с ФИФА за домакинство на мачовете на иранския национален отбор на световното първенство в Мексико", каза Мехди Тадж, ръководител на Иранската футболна федерация, в изявление, публикувано в профила на посолството в социалните мрежи X.

Иран се класира за азиатския турнир и беше разпределен в група G, в която участват още Белгия, Египет и Нова Зеландия. Иран трябва да играе срещу Нова Зеландия и Белгия в Лос Анджелис, а след това срещу Египет в Сиатъл.

Ако отборът не може да участва в турнира, ФИФА ще трябва да намери заместник. Ирак и ОАЕ са споменавани като възможни кандидати.

Световната купа и новата топка Снимка: X на ФИФА
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

