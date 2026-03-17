Селекционерът на Бразилия обясни защо не е повикал Неймар

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти обясни каква е причината за отсъствието на нападателя на "Сантос" Неймар от състава за предстоящите приятелски мачове с Франция (26 март) и Хърватия (1 април). .

"Неймар може да отиде на световното първенство, ако е 100% здрав. Не съм се обаждал на Неймар сега, защото той не е 100% здрав. Имаме нужда от играчи, които са в топ форма. Неймар трябва да продължи да работи, да играе и да демонстрира своите качества и добра физическа форма", аргументира се бившият старши треньор на "Реал".

"Не бих казал, че изборът на футболисти за Мондиала е завършен - оценката продължава, след всеки мач. Вярваме, че вратарите Едерсон, Алисон и Бенто са най-добрите в момента, но сме отворени и за други варианти. Всички горе-долу знаете, че в този списък има 17 или 18 играчи, които ще участват на световното първенство. Имаме доста ясна структура на отбора, с много опции за атака и малко по-малко в халфовата линия", добави италианецът.