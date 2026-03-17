Усман Дембеле: Няма причина да не подновя договора си с ПСЖ

Нападателят на "Пари Сен Жермен" Усман Дембеле коментира удължаването на договора си с клуба преди реванша от осминафиналите на Шампионската лига срещу "Челси".

"Няма причина да не подновя договора си, но не аз съм този, който взема решенията. Договорът ми се обсъжда между клуба и моя агент. Не съм участвал в преговори за нов договор от самото начало на кариерата си", цитира RMC Sport думите на Дембеле.

В 27 мача този сезон Дембеле е отбелязал 12 гола и е дал седем асистенции. Настоящият му договор с парижани е до лятото на 2028 г. Според Transfermarkt пазарната му стойност е 100 милиона евро.