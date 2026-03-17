"Манчестър Сити" иска да си върне испански национал без нито един мач за тима

"Манчестър Сити" планира да придобие защитника на "Тотнъм" Педро Поро за цена, значително по-ниска от исканите от лондонския клуб 93 милиона евро, според Football Insider.

Причината е влошаващото се финансово състояние на лондонския клуб, изострено от риска от изпадане от английската Висша лига.

Испанският защитник се е превърнал в приоритетна цел за подсилване на десния фланг на защитата на отбора на Хосеп Гуардиола през лятото на 2026 г.

Загубата на място в английската Висша лига би струвала на "Тотнъм" приблизително 200 милиона паунда (232 милиона евро) приходи от спонсорство, принуждавайки клуба спешно да търси допълнително финансиране. Това би оказала натиск върху пазара на играчи, намалявайки потенциалната им стойност.

Поро имаше догодор с "Манчестър Сити" от 2019 до 2022 г., но не изигра нито един мач за отбора на Гуардиола. Веднага след привличането от "Жерона" за 11 млн. паунда бранителят бе изпратен под наем последователно във "Валядолид" и "Спортинг" (Лисабон).

26-годишният испанец е в "Тотнъм" от лятото на 2023 г. През този сезон той е отбелязал един гол и е дал шест асистенции в 38 мача. Договорът му е до края на юни 2028 г. Според Transfermarkt пазарната му стойност е приблизително 40 милиона евро.